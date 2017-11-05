Уайлдер защитил чемпионский титул WBC, безжалостно расправившись со Стиверном
Нью-Йорк, 5 ноября. Не знающий поражений чемпион мира по версии World Boxing Council американский боксер Деонтей Уайлдер не оставил никаких шансов канадцу Бермейну Стиверну, который попытался оспорить его титул.
Матч боксеров-тяжеловесов, к разочарованию ожидавших зрелищной схватки поклонников, закончился сокрушительным поражением Стиверна уже в первом раунде — сначала американский боец сбил его с ног, после чего в последние секунды первого раунда добил его у канатов, сообщает RT.
???? RT @JPYahooSports: What Deontay Wilder just did is illegal in AT LEAST 48 states... ???? pic.twitter.com/7lPxtYbWgM— ACE (@JWatDaBiznessBe) November 5, 2017
Когда-то Стиверн смог заставить Уайлдера отбоксировать все 12 раундов — для чемпиона это была единственная в его карьере победа по очкам — однако за прошедшие с тех пор два года канадский боец обзавелся внушительным животиком и растерял былую стойкость.
После завершения матча недовольный боем Уайлдер вызвал на бой Энтони Джошуа — непобежденного британского тяжеловеса, чемпиона по версии IBF, WBA и IBO.
«Король не гоняется за крестьянами. Король бьется с королями. Так что я вызываю Джошуа, — заявил Уайлдер. — Если он откажется, найдутся другие. Но весь мир ждет этого поединка. Джошуа, приходи. Больше никаких отговорок и оправданий. Давайте определися с датой и сделаем это».