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Уайлдер защитил чемпионский титул WBC, безжалостно расправившись со Стиверном
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    Уайлдер защитил чемпионский титул WBC, безжалостно расправившись со Стиверном

    11:04  5 Ноября 2017
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    Нью-Йорк, 5 ноября. Не знающий поражений чемпион мира по версии World Boxing Council американский боксер Деонтей Уайлдер не оставил никаких шансов канадцу Бермейну Стиверну, который попытался оспорить его титул.

    Матч боксеров-тяжеловесов, к разочарованию ожидавших зрелищной схватки поклонников, закончился сокрушительным поражением Стиверна уже в первом раунде — сначала американский боец сбил его с ног, после чего в последние секунды первого раунда добил его у канатов, сообщает RT.

    Когда-то Стиверн смог заставить Уайлдера отбоксировать все 12 раундов — для чемпиона это была единственная в его карьере победа по очкам — однако за прошедшие с тех пор два года канадский боец обзавелся внушительным животиком и растерял былую стойкость.

    После завершения матча недовольный боем Уайлдер вызвал на бой Энтони Джошуа — непобежденного британского тяжеловеса, чемпиона по версии IBF, WBA и IBO.

    «Король не гоняется за крестьянами. Король бьется с королями. Так что я вызываю Джошуа, — заявил Уайлдер. — Если он откажется, найдутся другие. Но весь мир ждет этого поединка. Джошуа, приходи. Больше никаких отговорок и оправданий. Давайте определися с датой и сделаем это».

    Автор: Валентин Меликов
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