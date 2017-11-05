Уайлдер защитил чемпионский титул WBC, безжалостно расправившись со Стиверном

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Нью-Йорк, 5 ноября. Не знающий поражений чемпион мира по версии World Boxing Council американский боксер Деонтей Уайлдер не оставил никаких шансов канадцу Бермейну Стиверну, который попытался оспорить его титул.

Матч боксеров-тяжеловесов, к разочарованию ожидавших зрелищной схватки поклонников, закончился сокрушительным поражением Стиверна уже в первом раунде — сначала американский боец сбил его с ног, после чего в последние секунды первого раунда добил его у канатов, сообщает RT.

???? RT @JPYahooSports: What Deontay Wilder just did is illegal in AT LEAST 48 states... ???? pic.twitter.com/7lPxtYbWgM — ACE (@JWatDaBiznessBe) November 5, 2017

Когда-то Стиверн смог заставить Уайлдера отбоксировать все 12 раундов — для чемпиона это была единственная в его карьере победа по очкам — однако за прошедшие с тех пор два года канадский боец обзавелся внушительным животиком и растерял былую стойкость.

После завершения матча недовольный боем Уайлдер вызвал на бой Энтони Джошуа — непобежденного британского тяжеловеса, чемпиона по версии IBF, WBA и IBO.