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Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений в провинциях Дамаск, Хомс и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений в провинциях Дамаск, Хомс и Латакия

    10:47  5 Ноября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений в провинциях Дамаск, Хомс и Латакия

    Москва, 5 ноября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за минувший день зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, Турция — одно. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Россия зафиксировала за прошедший день пять случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хомс и Дамаск.

    Турецкая сторона сообщила об одном нарушении в провинции Латакия.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по террористам ИГ1 (группировка запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #дамаск #минобороны рф #латакия #хомс #зоны деэскалации
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