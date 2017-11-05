Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений в провинциях Дамаск, Хомс и Латакия

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Москва, 5 ноября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за минувший день зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, Турция — одно. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (5 ноября 2017 г.) https://t.co/YTkWEhZWD4 pic.twitter.com/wZvRfYIB4v — Минобороны России (@mod_russia) November 5, 2017

По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Россия зафиксировала за прошедший день пять случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хомс и Дамаск.

Турецкая сторона сообщила об одном нарушении в провинции Латакия.

Как ранее сообщала Газета.Ru, бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по террористам ИГ1 (группировка запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.