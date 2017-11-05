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Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News
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    Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

    11:03  5 Ноября 2017
    83

    Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

    Компания Google Incorporated спустя восемь дней после начала блокировки разблокировала новости «Федерального агентства новостей» (ФАН) в публичном поисковом сервисе Google.News. Кроме того, в сервисе возвращен доступ к архиву «Федерального агентства новостей» за период с 2014 по 2017 годы.

    Редакция ФАН выражает благодарность всем коллегам из российских и зарубежных СМИ, которые поддержали наше информационное агентство в период незаконной блокировки. Сотни изданий и телеканалов, включая «РИА Новости», РБК, BuzzFeed News, RT, «Газета.Ru» и другие сообщили своим читателям и телезрителям о недопустимой ситуации, связанной с политической цензурой российского информационного агентства.

    Также редакцию ФАН поддержали российские ведомства во главе с их руководителями. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила запрос в Google в связи с блокировкой выдачи новостей Федерального агентства новостей в сервисе Google News за подписью Александра Жарова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство также направило запрос в Google и ряд международных структур в связи с блокировкой ФАН.

    Также ФАН поддержали многие политики и публичные деятели как в России, так и за рубежом. 

    Заметим, что разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22 часа по московскому времени, когда российский офис Google Incorporated на улице Балчуг, по нашим сведениям, не работал. При этом в США в это время было 14 часов дня. Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании.

    Напомним, в ночь с 26 на 27 октября без объяснения причин была прекращена трансляция новостей издания ФАН в сервисе Google.News. Кроме того, из сервиса был удален архив материалов агентства.

    Редакция ФАН благодарит всех своих неравнодушных читателей, поддержавших нас в столь непростой ситуации. Мы и дальше будем работать, руководствуюсь российским и международным правом, предполагающим запрет на политическую цензуру.

    Автор: Редакция Федерального агентства новостей
    #google #федеральное агентство новостей
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