Первые покупатели iPhone X не смогли активировать смартфон

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Нью-Йорк, 5 ноября. Накануне начались продажи нового смартфона от американской корпорации Apple iPhone X, однако все прошло не так хорошо, как ожидали в «яблочной» компании.

Первые покупатели нового смартфона после покупки столкнулись с проблемой — они не смогли активировать новый гаджет. Отмечается, что проблемы возникают у американских операторов Sprint, Verizon и AT&T, пишет «Политэксперт».

По словам покупателей новинки, проблема заключается в активации гаджета. При включении на экране смартфона сообщается о том, что сервер недоступен.

Некоторые владельцы нового iPhone X, которые отдали за смартфон 1000 долларов, до этого момента не смогли активировать приобретенный телефон.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Федеральная антимонопольная служба России проверит новый iPhone после жалоб пользователей.