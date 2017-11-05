Путину сообщили о запуске беспилотников между Москвой и Петербургом

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Москва, 5 ноября. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали, когда на трассе между Москвой и Петербургом начнут курсировать беспилотный транспорт. По словам разработчиков проекта развития беспилотного движения, это произойдет через восемь лет.

При этом уже в ближайшие три года на 70-километровом участке трассы М11 в обход Вышнего Волочка, как отметили разработчики, планируется открыть полосу для перемещения беспилотных колонн, когда водитель будет находиться только в первой машине.

О планах по беспилотникам на М11 главе государства сообщили в ходе выставки «Россия, устремленная в будущее» в столичном Манеже, которую он посетил 4 ноября.