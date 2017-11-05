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Происшествия
Рейсовый автобус протаранил грузовик в Красноярске, погибли водитель и кондуктор
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    Рейсовый автобус протаранил грузовик в Красноярске, погибли водитель и кондуктор

    10:41  5 Ноября 2017
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    Рейсовый автобус протаранил грузовик в Красноярске, погибли водитель и кондуктор

    Красноярск, 5 ноября. Два человека погибли в серьезном ДТП утром в воскресенье в Красноярске. Авария произошла на улице Пограничников на северо-восточной части города.

    По словам очевидцев, водитель автобуса №94, двигаясь на большой скорости, на развороте не пропустил самосвал Mercedes, который с огромной силой ударил автобус в левый борт. В результате погибли водитель и кондуктор автобуса, они скончались на месте, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Отброшенный страшным ударом автобус повредил еще несколько припаркованных неподалеку иномарок — «Nissan, Mazda, две Toyota», как сообщили в местном УГИБДД. По счастливой случайности, в утренние часы на борту маршрутного автобуса не было ни одного пассажира, иначе количество жертв могло бы оказаться гораздо большим.

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, начата проверка в отношении предприятия-перевозчика.

    Автор: Валентин Меликов
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