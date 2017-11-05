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Новороссия
ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
Новороссия
ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
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    ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

    10:20  5 Ноября 2017
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    ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

    Донецк, 5 ноября. Украинские военные 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

    Об этом рассказал представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. Под обстрелы попали 20 населенных пунктов. ВСУ применили танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    В предыдущие сутки обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов Донецкой народной республики, режим прекращения огня был нарушен 52 раза.

    Автор: Юлия Кошкина
    #днр #всу #украина #обстрел
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