ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

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Донецк, 5 ноября. Украинские военные 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

Об этом рассказал представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. Под обстрелы попали 20 населенных пунктов. ВСУ применили танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В предыдущие сутки обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов Донецкой народной республики, режим прекращения огня был нарушен 52 раза.