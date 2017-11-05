Самая большая угроза для мира: в ФРГ рассказали о разрушенных отношениях РФ и США

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Берлин, 5 ноября. Самой большой угрозой для планеты является конфликт между Российской Федерацией и США. Об этом заявил министр дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль.

По данным таблоида Bild am Sonntag, Габриэль считает полностью подорванные отношения между Москвой и Вашингтоном угрозой миру, поскольку лишь «сообща эти державы способны предотвратить распространение ядерного оружия».

«Если отношения между этими странами снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием», — отметил Габриэль.

Он также заявил, что немецкая страна в данном вопросе должна стать миротворцем.

«В этом вопросе Германия должна выступить в качестве миротворца», — подчеркнул глава немецкого МИД.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон не сотрудничают по вопросу КНДР.