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Политика
Российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства
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    Российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства

    10:22  5 Ноября 2017
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    Российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства

    Дамаск, 5 ноября. Встреча российских соотечественников из крупных городов Сирии и Ливана, организованная посольством РФ, прошла в Дамаске в День народного единства.

    Врио руководителя Россотрудничества Алексей Фролов, приехавший на встречу из Москвы, заявил, что «жизнь в Сирии меняется, все чаще заявляет о себе», передает РИА Новости.

    Фролов рассказал, что в 2017 году 450 сирийцев отправились учиться в российские университеты, подчеркнув, что образовательная программа не сворачивалась все пять лет сирийского кризиса.

    «Если раньше русскоязычная община Сирии думала, как выжить, сейчас — как восстанавливать страну и развиваться. В любом случае — Россия поможет», - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

    Фролов также зачитал приветствие от российского МИД, в котором было отмечено, что Россия продолжит сотрудничество с соотечественниками в Сирии.

    Советник-посланник посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев рассказал, что диаспора поколениями «поддерживает определенный ритм, силу, энергию в отношениях дружбы и сотрудничества между двумя странами». Он также поблагодарил российских соотечественников за то, что они «выстояли в самые сложные для Сирии годы, сохранили здесь наше народное присутствие».

    «Вы знали, что Сирия выстоит, и Россия ее не бросит», отметил он.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #сирия #день народного единства #ливан
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