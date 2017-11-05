Российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства

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Дамаск, 5 ноября. Встреча российских соотечественников из крупных городов Сирии и Ливана, организованная посольством РФ, прошла в Дамаске в День народного единства.

Врио руководителя Россотрудничества Алексей Фролов, приехавший на встречу из Москвы, заявил, что «жизнь в Сирии меняется, все чаще заявляет о себе», передает РИА Новости.

Фролов рассказал, что в 2017 году 450 сирийцев отправились учиться в российские университеты, подчеркнув, что образовательная программа не сворачивалась все пять лет сирийского кризиса.

«Если раньше русскоязычная община Сирии думала, как выжить, сейчас — как восстанавливать страну и развиваться. В любом случае — Россия поможет», - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

Фролов также зачитал приветствие от российского МИД, в котором было отмечено, что Россия продолжит сотрудничество с соотечественниками в Сирии.

Советник-посланник посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев рассказал, что диаспора поколениями «поддерживает определенный ритм, силу, энергию в отношениях дружбы и сотрудничества между двумя странами». Он также поблагодарил российских соотечественников за то, что они «выстояли в самые сложные для Сирии годы, сохранили здесь наше народное присутствие».

«Вы знали, что Сирия выстоит, и Россия ее не бросит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске.