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Политика
Трамп рассказал о господстве США «на суше и в космосе»
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    Трамп рассказал о господстве США «на суше и в космосе»

    10:15  5 Ноября 2017
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    Трамп рассказал о господстве США «на суше и в космосе»

    Токио, 5 ноября. Американские солдаты являются «самыми бесстрашными воинами в мире», чью решимость не должен недооценивать «ни один диктатор, режим или нация», заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь с речью к американским военнослужащим на базе США «Йоката» в Японии. По словам американского президента, США добились мирового «господства».

    «Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе, — заявил Трамп, одевший пилотскую куртку ради выступления перед военными. — У нас  — лучшие люди. Ваша преданность и компетентность делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира».

    По словам Трампа, никто не должен недооценивать решимость Соединенных Штатов в «защите своего народа, своей свободы». 

    «Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?» — заявил американский президент.

    С выступления на авиабазе «Йоката» началось турне Трампа по странам Азии — после Японии президент направится в Южную Корею, затем в Китай, после чего прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС 2017, где может состояться его встреча с президентом Владимиром Путиным.

    Трамп рассказал о господстве США «на суше и в космосе»

    Автор: Валентин Меликов
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