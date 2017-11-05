Трамп рассказал о господстве США «на суше и в космосе»

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Токио, 5 ноября. Американские солдаты являются «самыми бесстрашными воинами в мире», чью решимость не должен недооценивать «ни один диктатор, режим или нация», заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь с речью к американским военнослужащим на базе США «Йоката» в Японии. По словам американского президента, США добились мирового «господства».

«Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе, — заявил Трамп, одевший пилотскую куртку ради выступления перед военными. — У нас — лучшие люди. Ваша преданность и компетентность делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира».

Just gave a speech to the great men and women at Yokota Air Base in Tokyo, Japan. Leaving to see Prime Minister Abe. pic.twitter.com/6LRAgojvDB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

По словам Трампа, никто не должен недооценивать решимость Соединенных Штатов в «защите своего народа, своей свободы».

«Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?» — заявил американский президент.

С выступления на авиабазе «Йоката» началось турне Трампа по странам Азии — после Японии президент направится в Южную Корею, затем в Китай, после чего прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС 2017, где может состояться его встреча с президентом Владимиром Путиным.