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Политика
Это же страна самураев: Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР
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    Это же страна самураев: Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР

    10:09  5 Ноября 2017
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    Это же страна самураев: Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР

    Вашингтон, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп подверг критике власти Японии за отказ сбивать баллистические ракеты Северной Кореи. «Это же страна самураев, я не понимаю этого», — заявил он в ходе телефонных разговоров и встреч с лидерами стран Юго-Восточной Азии.

    Об очередной порции критики Трампа в адрес Токио сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

    «Почему они не сбили ракеты, пролетевшие над территорией их страны? Это же страна самураев, я не понимаю этого», — удивился американский лидер.

    Свой официальный визит в Японию Трамп начинает в воскресенье. Не исключено, что он может потребовать от властей Страны восходящего солнца более решительных мер в отношении КНДР, уточняет ТАСС. 

    Напомним, 16 октября вице-президент США Майк Пенс заявлял о намерениях Белого дома работать с Японией над дальнейшей изоляцией Пхеньяна, но урегулировать ракетную проблему дипломатическим путем.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #япония #трамп #кндр #ракеты #токио #отказ #критика #страна самураев
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