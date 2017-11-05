Это же страна самураев: Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР

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Вашингтон, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп подверг критике власти Японии за отказ сбивать баллистические ракеты Северной Кореи. «Это же страна самураев, я не понимаю этого», — заявил он в ходе телефонных разговоров и встреч с лидерами стран Юго-Восточной Азии.

Об очередной порции критики Трампа в адрес Токио сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

«Почему они не сбили ракеты, пролетевшие над территорией их страны? Это же страна самураев, я не понимаю этого», — удивился американский лидер.

Свой официальный визит в Японию Трамп начинает в воскресенье. Не исключено, что он может потребовать от властей Страны восходящего солнца более решительных мер в отношении КНДР, уточняет ТАСС.

Напомним, 16 октября вице-президент США Майк Пенс заявлял о намерениях Белого дома работать с Японией над дальнейшей изоляцией Пхеньяна, но урегулировать ракетную проблему дипломатическим путем.

