Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

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Дейр-эз-Зор, 5 ноября. Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев около сирийского Дейр-эз-Зора стали 100 человек. Об этом передает сирийское государственное телевидение.

По данным телеканала, сто человек погибли при взрыве возле Дейр-эз-Зора, еще несколько десятков человек пострадали.

Напомним, смертник на заминированной машине протаранил толпу беженцев и взорвал устройство в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.

Центр беженцев расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора.