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Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек
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    Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

    9:59  5 Ноября 2017  /обновлено: 10:04  05 Ноября 2017
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    Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

    Дейр-эз-Зор, 5 ноября. Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев около сирийского Дейр-эз-Зора стали 100 человек. Об этом передает сирийское государственное телевидение. 

    По данным телеканала, сто человек погибли при взрыве возле Дейр-эз-Зора, еще несколько десятков человек пострадали.

    Напомним, смертник на заминированной машине протаранил толпу беженцев и взорвал устройство в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.

    Центр беженцев расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора. 

    Автор: Дана Балан
    #беженцы #сирия #взрыв #дейр-эз-зор #смертник
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