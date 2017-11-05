Трамп назвал своей заслугой высокие показатели фондовых рынков США

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Вашингтон, 5 ноября. Американский лидер Дональд Трамп считает, что высокие показатели фондовых рынков Соединенных Штатов — это итог его политической деятельности. Об этом глава Белого дома сообщил на борту лайнера по пути в Токио.

«Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест», — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что «проделал эту работу хорошо».

Unemployment is down to 4.1%, lowest in 17 years. 1.5 million new jobs created since I took office. Highest stock Market ever, up $5.4 trill — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2017

Кроме того, лидер США призвал союзников приобретать американское оборудование, поскольку якобы Штаты «производят лучшее оборудование».

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы в США пробили рекордные отметки на фоне успеха американской корпорации Apple.