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Экономика
Трамп назвал своей заслугой высокие показатели фондовых рынков США
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    Трамп назвал своей заслугой высокие показатели фондовых рынков США

    10:14  5 Ноября 2017
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    Трамп назвал своей заслугой высокие показатели фондовых рынков США

    Вашингтон, 5 ноября. Американский лидер Дональд Трамп считает, что высокие показатели фондовых рынков Соединенных Штатов — это итог его политической деятельности. Об этом глава Белого дома сообщил на борту лайнера по пути в Токио.

    «Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест», — подчеркнул Трамп.

    При этом он отметил, что «проделал эту работу хорошо».

    Кроме того, лидер США призвал союзников приобретать американское оборудование, поскольку якобы Штаты «производят лучшее оборудование». 

    Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы в США пробили рекордные отметки на фоне успеха американской корпорации Apple. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп
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