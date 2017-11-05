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Сирия: Франция требует продолжить работу комиссии ООН и ОЗХО
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    Сирия: Франция требует продолжить работу комиссии ООН и ОЗХО

    10:18  5 Ноября 2017
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    Сирия: Франция требует продолжить работу комиссии ООН и ОЗХО

    Париж, 5 ноября. Франция, вслед за США, выступает за продление мандата Совместной комиссии по расследованию химатак в Сирии, действующей на базе ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое заявление распространила пресс-служба Елисейского дворца по итогу переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

    В своем заявлении Макрон подчеркивает, что «этот механизм, созданный по договоренности с Россией, доказал беспристрастность и эффективность в том, что касается установления ответственности за химические атаки».

    «Постоянным членам СБ ООН надлежит положить конец использованию химоружия и сохранить режим нераспространения, постановка которого под вопрос чревата угрозой общей безопасности», — указано в заявлении Макрона.

    Сирия: Франция требует продолжить работу комиссии ООН и ОЗХО

    Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступила в СБ ООН с вето на продление мандата Совместной комиссии по расследованию (СМР), подчеркнув, что продление мандата невозможно до тех пор, пока не был обнародован доклад комиссии. Представители МИД РФ выразили несогласие со многими выводами комиссии, а также со структурой ее работы, предположив их политическую мотивированность.

    Автор: Валентин Меликов
    #сирия #озхо #хан-шейхун
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