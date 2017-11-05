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Спорт
Сборная России по художественной гимнастике поддержала движение Putin Team
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    Сборная России по художественной гимнастике поддержала движение Putin Team

    10:00  5 Ноября 2017
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    Сборная России по художественной гимнастике поддержала движение Putin Team

    Москва, 5 ноября. Сборная России по художественной гимнастике поддержала общественное движение Putin Team, которое ранее организовал нападающий национальной команды России и клуба «Вашингтон Кэпиталз». Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова. 

    По ее словам, российские гимнастки присоединяются к движению Putin Team, передает ТАСС.

    Сборная России по художественной гимнастике поддержала движение Putin Team

    «Просто названия никакого не дали, но мы уже в течение 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого  — в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», — подчеркнула Винер-Усманова. 

    Напомним, ранее капитан вашингтонского клуба Овечкин ранее объявил о создании движения для поддержки главы российского государства Владимира Путина

     

    Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. #putinteam

    A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #спорт #овечкин #винер-усманова #putin team
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