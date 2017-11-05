Сборная России по художественной гимнастике поддержала движение Putin Team

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Москва, 5 ноября. Сборная России по художественной гимнастике поддержала общественное движение Putin Team, которое ранее организовал нападающий национальной команды России и клуба «Вашингтон Кэпиталз». Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

По ее словам, российские гимнастки присоединяются к движению Putin Team, передает ТАСС.

«Просто названия никакого не дали, но мы уже в течение 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого — в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», — подчеркнула Винер-Усманова.

Напомним, ранее капитан вашингтонского клуба Овечкин ранее объявил о создании движения для поддержки главы российского государства Владимира Путина.