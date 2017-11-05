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Крупнейшие запасы ценного для авиационной и атомной промышленности ниобия найдены в России
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    Крупнейшие запасы ценного для авиационной и атомной промышленности ниобия найдены в России

    9:42  5 Ноября 2017
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    Крупнейшие запасы ценного для авиационной и атомной промышленности ниобия найдены в России

    Красноярск, 5 ноября. В рудах Чуктуконского месторождения в Красноярском крае найден крайне полезный минерал – ниобий.

    Ниобий, благодаря отличным показателям тугоплавкости, высоко ценится в авиационной и атомной промышленности, пишет издание «Индикатор». Полученный из этого минерала материал отличается жароустойчивостью, гибкостью и не подвержен коррозии. Потенциал ниобия крайне высок и в других отраслях. Так, соединения именно этого минерала использовались при создании обмотки магнитных элементов для Большого адронного коллайдера.

    Запасы ниобия в Чуктуконском месторождении признаны одними из самых больших в мире.

    Интересно, что минерал не всегда добывается в чистом виде. Как рассказала специалист в области минералогоии и геологии СО РАН Анна Дорошкевич, в ниобиевую группу входит также крайне перспективный ниобиевый силикат – раппит. Сфера применения открытого российскими учеными минерала довольно обширна.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия еще не скоро останется без полезных ископаемых.

    Напомним, в начале года Сенат США ввел санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России.

    Автор: Юлия Кошкина
    #месторождение #добыча #ниобий
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