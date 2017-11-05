Посол РФ в США рассказал, что могут обсудить Путин и Трамп на саммите АТЭС

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Чикаго, 5 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о предполагаемых темах возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Главы государств могут обсудить борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР. Об этом посол РФ заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA), подчеркнув, что, по его мнению, «контакты между лидерами они всегда полезны», и если лидеры сядут за стол переговоров, то «у них может очень широкая повестка дня для обсуждения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, если встреча во Вьетнаме все же будет согласована, в числе вероятных тем обсуждений Путина и Трампа ситуация вокруг КНДР.