Сирийские курды добиваются признания Дамаска и международного сообщества

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Дамаск, 5 ноября. Благодаря самоотверженной борьбе против террористов, сирийские курды еще в 2011 году смогли создать собственную автономию на севере страны. Курдские лидеры заявили, что намерены в дальнейшем вести диалог с Дамаском для признания их политической автономии и преобразования Сирии в федерацию, однако многие эксперты опасаются, что это может стать прологом к объявлению независимости и разделению Сирийской Арабской Республики.

«У контролируемой курдами северо-восточной Сирии есть много прибыльных нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов, но она будет оставаться зависимой от Дамаска из-за множества финансовых и инфраструктурных потребностей, а также доступа к внешнему миру», — приводит Al Jazeera мнение эксперта по Сирии Арона Лунда.

При этом курдские Отряды народного ополчения (YPG) хорошо подготовлены и закалены в многолетних боях, и сотрудничают с крупнейшими мировыми игроками — как с Соединенными Штатами, так и с Россией — что делает их незаменимыми союзниками для Дамаска.

Это говорит о том, что сирийским курдам не обязательно прибегать к «иракской модели» — с референдумом о независимости и разделением государства — для того, чтобы добиться высокой степени самостоятельности. В условиях Сирии федерализация может дать курдам больше, чем провозглашение независимости, уверены эксперты Al Jazeera.