Американская задача для третьего класса поставила в тупик пользователей Сети

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Вашингтон, 5 ноября. Пользователь сайта Reddit разместил фотографию страницы из американского учебника математики для третьего класса с задачей, которая озадачит даже взрослого человека.

В тексте примера говорилось, что у девочки было 15 шариков, но несколько из них она потеряла.

«Сколько шариков у Джанелл есть сейчас?» — следует из текста задачи.

Пользователи стали решать задачу, и оказалось, что найти ответ на вопрос будет не так просто, передает телеканал «360».

Изначально решение казалось легким — «меньше 15», но так ответили те, кто детально изучил условие задачи.

Пользователи приводили множество вариантов решений задачи, причем многие из них были чересчур сложные, тогда некоторые участники дискуссии напомнили, что это задачка для третьего класса и попросили «не сходить с ума».

Отмечается, что среди более простых вариантов ответа были «несколько» и «15 минус несколько».