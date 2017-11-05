Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

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Чикаго, 5 ноября. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ходе своего выступления перед научными сотрудниками на Российско-американской конференции в Чикаго заявил, что Москва готовит обращение в международный суд из-за нелегальности действий американского руководства с дипломатической собственностью РФ.

По его словам, представители российского посольства в настоящее время консультируются с юристами и твердо настроены на победу в этом деле.

Как сообщала Газета.Ru, накануне относительно этой темы высказался глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров. Российский министр решительно подчеркнул, что российская сторона не собирается тянуть с подачей иска против США, поскольку российские власти считают, что такие действия по отношению к дипломатическим представительствам государства не приемлемы в наши дни.