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Политика
Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США
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    Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

    9:22  5 Ноября 2017
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    Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

    Чикаго, 5 ноября. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ходе своего выступления перед научными сотрудниками на Российско-американской конференции в Чикаго заявил, что Москва готовит обращение в международный суд из-за нелегальности действий американского руководства с дипломатической собственностью РФ.

    По его словам, представители российского посольства в настоящее время консультируются с юристами и твердо настроены на победу в этом деле.

    Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

    Как сообщала Газета.Ru, накануне относительно этой темы высказался глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров. Российский министр решительно подчеркнул, что российская сторона не собирается тянуть с подачей иска против США, поскольку российские власти считают, что такие действия по отношению к дипломатическим представительствам государства не приемлемы в наши дни. 

    Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

    Автор: Дана Балан
    #россия #антонов #сша #лавров #мид рф #дипсобственность
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