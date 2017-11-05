ВСУ нарушили режим перемирия 15 раз за минувшие сутки — ЛНР

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Луганск, 5 ноября. Украинские военные пятнадцать раз за прошедшие сутки подвергли обстрелу территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Были применены минометы калибра 120 и 82 миллиметра, танк, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на территорию ЛНР было направлено более 140 снарядов и мин.

Под обстрел попали районы населенных пунктов Долгое, Калиново, Сокольники, Калиновка, Пришиб, Фрунзе, Лозовое, Калиново-Борщеватое, Желобок и район КПВВ «Станица Луганская».

Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики произвели 10 обстрелов территории Луганской народной республики.