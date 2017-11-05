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Новороссия
ДНР заявила о 60 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
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ВСУ нарушили режим перемирия 15 раз за минувшие сутки — ЛНР
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    ВСУ нарушили режим перемирия 15 раз за минувшие сутки — ЛНР

    9:06  5 Ноября 2017
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    ВСУ нарушили режим перемирия 15 раз за минувшие сутки — ЛНР

    Луганск, 5 ноября. Украинские военные пятнадцать раз за прошедшие сутки подвергли обстрелу территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Были применены минометы калибра 120 и 82 миллиметра, танк, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на территорию ЛНР было направлено более 140 снарядов и мин.

    Под обстрел попали районы населенных пунктов Долгое, Калиново, Сокольники, Калиновка, Пришиб, Фрунзе, Лозовое, Калиново-Борщеватое, Желобок и район КПВВ «Станица Луганская».

    Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики произвели 10 обстрелов территории Луганской народной республики.

    Автор: Юлия Кошкина
    #всу #украина #обстрел #лнр
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