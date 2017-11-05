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Сирия: Тамбовская область решила поддержать военных РФ в честь Дня разведчика
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    Сирия: Тамбовская область решила поддержать военных РФ в честь Дня разведчика

    9:12  5 Ноября 2017
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    Сирия: Тамбовская область решила поддержать военных РФ в честь Дня разведчика

    Тамбов, 5 ноября. В честь Дня военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября, тамбовское отделение Союза десантников РФ организовало акцию в поддержку российских военных в Сирии. В воскресенье из Тамбова военнослужащим доставили продукты и сувениры. 

    По словам председателя Тамбовдесанта Алексея Кудачкина, в минувшую субботу посылки были доставлены в российскую столицу, откуда их направили в Сирию, сообщает LifeTambov.ru. 

    «Поскольку в составе войск в Сирии присутствуют и наши земляки, мы хотели передать им продукцию Тамбовской области, в том числе и с символикой нашего региона, поддержать ребят таким образом», — уточнил Кудачкин. 

    Сирия: Тамбовская область решила поддержать военных РФ в честь Дня разведчика

    Отмечается, что в состав гуманитарной помощи от Тамбовской области включены продовольствие, предметы личной гигиены, оргтехника и прочее.

    Кроме того, сообщается, что для региона данная акция является небывалой по объемам.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #гуманитарная помощь #военные
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