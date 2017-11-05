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Сирия: два человека погибли в Дамаске в результате минометного обстрела
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    Сирия: два человека погибли в Дамаске в результате минометного обстрела

    9:21  5 Ноября 2017
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    Сирия: два человека погибли в Дамаске в результате минометного обстрела

    Дамаск, 5 ноября. Два человека погибли в результате минометного обстрела в центре Дамаска, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела. Нападение произошло в столичном квартале Аль-Аббасин.

    По данным сирийского агентства SANA, минометный удар был нанесен бандформированиями, действующими на территории оазиса Восточной Гуты в нарушение действующего соглашения о деэскалации. Ударом также был нанесен материальный ущерб.

    Напомним, зона деэскалации «Восточная Гута» действует на территориях к востоку от столицы Сирии. Эта территории до сих пор остается под контролем боевиков оппозиционных сил, отдельные отряды которых периодически нарушают соглашению о перемирии. Ранее под минометный обстрел несколько раз — например, в прошлом августе — попадала территория российского посольства в Дамаске.

    Сирия: два человека погибли в Дамаске в результате минометного обстрела

    Автор: Валентин Меликов
    #сирия #дамаск
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