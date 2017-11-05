Сирия: два человека погибли в Дамаске в результате минометного обстрела

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Дамаск, 5 ноября. Два человека погибли в результате минометного обстрела в центре Дамаска, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела. Нападение произошло в столичном квартале Аль-Аббасин.

По данным сирийского агентства SANA, минометный удар был нанесен бандформированиями, действующими на территории оазиса Восточной Гуты в нарушение действующего соглашения о деэскалации. Ударом также был нанесен материальный ущерб.

Напомним, зона деэскалации «Восточная Гута» действует на территориях к востоку от столицы Сирии. Эта территории до сих пор остается под контролем боевиков оппозиционных сил, отдельные отряды которых периодически нарушают соглашению о перемирии. Ранее под минометный обстрел несколько раз — например, в прошлом августе — попадала территория российского посольства в Дамаске.