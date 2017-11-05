Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске

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Дамаск, 5 ноября. В Дамаске в ближайшее время может быть возобновлена работа российского Центра науки и культуры (РЦНК).

Об этом РИА Новости рассказал по телефону временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества Алексей Фролов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков сообщил, что до конца этого года уже запланирован ряд мероприятий культурной направленности в Дамаске, в приоритете — поддержка преподавания русского языка.

Напомним, накануне российские военные провели очередную гуманитарную акцию, оказав помощь жителям села Лялят Мохаммад в сирийской провинции Алеппо.