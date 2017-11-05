Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске
Новости Сирии
Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске

    8:57  5 Ноября 2017
    39

    Россотрудничество планирует возобновить работу Центра науки и культуры в Дамаске

    Дамаск, 5 ноября. В Дамаске в ближайшее время может быть возобновлена работа российского Центра науки и культуры (РЦНК).

    Об этом РИА Новости рассказал по телефону временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества Алексей Фролов.

    Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков сообщил, что до конца этого года уже запланирован ряд мероприятий культурной направленности в Дамаске, в приоритете — поддержка преподавания русского языка.

    Напомним, накануне российские военные провели очередную гуманитарную акцию, оказав помощь жителям села Лялят Мохаммад в сирийской провинции Алеппо.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #дамаск #россотрудничество
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        390
        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        0:41   5 Ноября 2017
        387
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        3957
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1807