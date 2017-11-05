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Сирия: в ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан»
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    Сирия: в ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

    8:56  5 Ноября 2017
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    Сирия: в ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

    Дамаск, 5 ноября. Обстановка в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан» по-прежнему плохая и продолжает ухудшаться, поэтому международное сообщество должно сделать все, чтобы не допустить новую гуманитарную катастрофу в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

    По его словам, примерно 50 тыс. жителей остаются в тяжелом положении в пустыне в Рукбане, расположенной на сирийско-иорданской границе, передает РИА Новости.

    В течение последнего года ООН распределяла между этими беженцами продукты питания лишь два раза, последний раз это было четыре месяца назад, отметил он.

    С приближением зимы ситуация в лагере ухудшиться, уверен Лерке.

    Сирия: в ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

    В Международном комитете Красного Креста подтвердили, что ситуация действительно тяжелая.

    Как отметила представитель ООН Ольга Саррадо Мюр, УВКБ в последний раз направляло в данный район гуманитарную помощь в начале минувшего лета. По ее словам, якобы «безопасность и климатические условия срывают регулярную доставку в Рукбан».

    Автор: Дана Балан
    #сирия #оон #гуманитарная помощь #эр-рукбан
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