Сирия: в ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

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Дамаск, 5 ноября. Обстановка в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан» по-прежнему плохая и продолжает ухудшаться, поэтому международное сообщество должно сделать все, чтобы не допустить новую гуманитарную катастрофу в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

По его словам, примерно 50 тыс. жителей остаются в тяжелом положении в пустыне в Рукбане, расположенной на сирийско-иорданской границе, передает РИА Новости.

В течение последнего года ООН распределяла между этими беженцами продукты питания лишь два раза, последний раз это было четыре месяца назад, отметил он.

С приближением зимы ситуация в лагере ухудшиться, уверен Лерке.

В Международном комитете Красного Креста подтвердили, что ситуация действительно тяжелая.

Как отметила представитель ООН Ольга Саррадо Мюр, УВКБ в последний раз направляло в данный район гуманитарную помощь в начале минувшего лета. По ее словам, якобы «безопасность и климатические условия срывают регулярную доставку в Рукбан».