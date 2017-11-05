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Посол РФ в США заявил, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах
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    Посол РФ в США заявил, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах

    8:37  5 Ноября 2017
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    Посол РФ в США заявил, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах

    Вашингтон, 5 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на все его запросы о встрече с конгрессменами США он получил отказы.

    «Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано», — сказал Антонов журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).

    Между тем, Антонов заявил, что рад «теплой встрече» российскими парламентариями посла США в РФ Джона Хантсмана.

    «Может быть движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — выразил надежду посол.

    Ранее посол РФ в США назвал удручающими текущие отношения между Москвой и Вашингтоном на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Он также отметил ущербность санкций, направленных против России.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #анатолий антонов #посол
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