Трамп выступил перед военнослужащими на базе в Японии в куртке пилота

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Токио, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп выступил в воскресенье перед военнослужащими на американской базе Йокота, расположенной в черте японской столицы.

Перед выступлением президент США сменил свой пиджак на кожаную куртку пилота.

«Так гораздо лучше», — сказал Трамп.

В своей речи глава Соединенных Штатов отметил важную роль, которую играет база Йокота и поблагодарил американских военных за их вклад в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Япония — важный партнер для США. США от всего сердца уважают Японию, ее культуру и народ», — сказал он.

В программе на воскресенье у Трампа также игра в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ. Основные мероприятия назначены на понедельник. В этот день пройдут двусторонние переговоры с Абэ, прием у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с членами ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами.

Визит американского президента в Японию продлится до 7 ноября, после чего Трамп продолжит турне по странам Азии в Республике Корея.