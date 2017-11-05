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Политика
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Трамп выступил перед военнослужащими на базе в Японии в куртке пилота
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    Трамп выступил перед военнослужащими на базе в Японии в куртке пилота

    8:29  5 Ноября 2017
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    Трамп выступил перед военнослужащими на базе в Японии в куртке пилота

    Токио, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп выступил в воскресенье перед военнослужащими на американской базе Йокота, расположенной в черте японской столицы.

    Перед выступлением президент США сменил свой пиджак на кожаную куртку пилота.

    «Так гораздо лучше», — сказал Трамп.

    В своей речи глава Соединенных Штатов отметил важную роль, которую играет база Йокота и поблагодарил американских военных за их вклад в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    «Япония — важный партнер для США. США от всего сердца уважают Японию, ее культуру и народ», — сказал он.

    В программе на воскресенье у Трампа также игра в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ. Основные мероприятия назначены на понедельник. В этот день пройдут двусторонние переговоры с Абэ, прием у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с членами ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами.

    Визит американского президента в Японию продлится до 7 ноября, после чего Трамп продолжит турне по странам Азии в Республике Корея.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #япония #трамп #военные
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