Сирия: команда КВН «Сборная РУДН» выступила на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим»

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Хмеймим, 5 ноября. Команда Клуба веселых и находчивых «Сборная РУДН» и дуэт известных исполнителей авторской песни выступили в субботу перед военными ВКС РФ на сирийской авиабазе «Хмеймим». Юмористы и барды выступили перед российскими военными в честь Дня народного единства.

«Для нас это на самом деле большая честь, что именно нашу команду КВН пригласили, дав возможность поддержать наших парней, — заявил капитал «Сборной РУДН» Сангаджи Тарбаев. — Я считаю, что то, что департамент культуры при министерстве обороны именно вот в этот день привез именно команду РУДН, говорит о том, что там очень чутко продумывают внутреннюю политику в армии».

Как отметили в «Сборной РУДН», приезд интернациональной команды дал возможность российским военным показать, что их место службы не настолько опасно, как может показаться, отмечает РИА Новости.