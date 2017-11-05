Сирия: команда КВН «Сборная РУДН» выступила на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим»
Хмеймим, 5 ноября. Команда Клуба веселых и находчивых «Сборная РУДН» и дуэт известных исполнителей авторской песни выступили в субботу перед военными ВКС РФ на сирийской авиабазе «Хмеймим». Юмористы и барды выступили перед российскими военными в честь Дня народного единства.
«Для нас это на самом деле большая честь, что именно нашу команду КВН пригласили, дав возможность поддержать наших парней, — заявил капитал «Сборной РУДН» Сангаджи Тарбаев. — Я считаю, что то, что департамент культуры при министерстве обороны именно вот в этот день привез именно команду РУДН, говорит о том, что там очень чутко продумывают внутреннюю политику в армии».
Как отметили в «Сборной РУДН», приезд интернациональной команды дал возможность российским военным показать, что их место службы не настолько опасно, как может показаться, отмечает РИА Новости.
«Несмотря на разные цвет кожи и вероисповедание, действительно понимаем всю важность того, что здесь происходит. Мы все настроены патриотично к нашей стране и считаем, что большое дело, которое здесь делается, должно быть доделано до конца и принести, наконец, мир», — заявил участник команды КВН Сергей Донских.