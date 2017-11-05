Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена

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Токио, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии из Йемена на Иран. Об этом он заявил журналистам во время перелета в Токио.

«На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили», — передает РИА Новости слова Трампа.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», вооруженные силы Саудовской Аравии заявили о перехвате и уничтожении ракеты, запущенной йеменскими шиитскими повстанцами-хуситами по аэропорту Эр-Рияда. Фрагменты ракеты упали в пределах необитаемой территории к северу от саудовской столицы. Это первый случай, когда ракеты йеменских повстанцев были нацелены на густонаселенную территорию в арабском королевстве.

Хуситы находятся в состоянии открытой войны с Саудовской Аравией, после того как королевство решительно поддержало в Йемене их противников — сторонников официального президента страны Аль-Хади. Саудовская авиация неоднократно наносила тяжелый урон как вооруженным силам хуситов, так и мирному населению в Йемене.