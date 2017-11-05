Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Посол РФ в США заявил, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах
Политика
Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена

    8:11  5 Ноября 2017
    36

    Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена

    Токио, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии из Йемена на Иран. Об этом он заявил журналистам во время перелета в Токио.

    «На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили», — передает РИА Новости слова Трампа.

    Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», вооруженные силы Саудовской Аравии заявили о перехвате и уничтожении ракеты, запущенной йеменскими шиитскими повстанцами-хуситами по аэропорту Эр-Рияда. Фрагменты ракеты упали в пределах необитаемой территории к северу от саудовской столицы. Это первый случай, когда ракеты йеменских повстанцев были нацелены на густонаселенную территорию в арабском королевстве. 

    Хуситы находятся в состоянии открытой войны с Саудовской Аравией, после того как королевство решительно поддержало в Йемене их противников — сторонников официального президента страны Аль-Хади. Саудовская авиация неоднократно наносила тяжелый урон как вооруженным силам хуситов, так и мирному населению в Йемене.

    Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле Эр-Рияда с территории Йемена

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        384
        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        0:41   5 Ноября 2017
        382
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        3950
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1806