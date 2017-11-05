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Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию против ИГ в Абу-Кемале
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    Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию против ИГ в Абу-Кемале

    7:36  5 Ноября 2017
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    Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию против ИГ в Абу-Кемале

    Дейр-эз-Зор, 5 ноября. После успешных войсковых операций против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Дейр-эз-Зоре и Аль-Меядине высшее командование сирийской правительственной армии объявило, что отряды специального назначения «Силы тигра» возглавят продвижение сирийской армии к Абу-Кемалю. Небольшой город на юго-востоке Сирии остается одним из последних оплотов ИГ в стране.

    По данным источников сирийского портала Muraselon, операция против ИГ в Абу-Кемале начнется с освобождения южных пригородов Аль-Меядина и постепенного продвижения к Абу-Кемалю с севера, в то время как сирийская армия вместе с союзниками нанесет удар по Абу-Кемалю с запада, по направлению от авиабазы Т2.

    Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию против ИГ в Абу-Кемале

    Ранее, напомним, стало известно, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удары по объектам ИГ под Дейр эз-Зором.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #саа #дейр-эз-зор #силы тигра #абу-кемаль #аль-меядин
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