В Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции

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Эр-Рияд, 5 ноября. Сформированный в Саудовской Аравии антикоррупционный комитет во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом отдал распоряжение о задержании 11 принцев из правящей семьи, четырех действующих министров и «десятков» бывших министров по коррупционным обвинениям. О масштабных коррупционных чистках в арабском королевстве сообщили источники телеканала Al Arabiya.

Как сообщают саудовские СМИ, членам королевской семьи и членам правительства предъявлены обвинения по различным коррупционным эпизодам: так, одного из принцев подозревают в осуществлении незаконных сделок по продаже оружия, еще одного — в подписании фиктивных сделок, в которых расходовались бюджетные деньги, еще одного из членов королевской семьи подозревают в участии в отмывании денег.

В числе остальных был задержаны принцы-миллиардеры — известный инвестор Аль-Валид бин Талаль, один из самых богатых людей планеты, которому принадлежат крупные доли в News Corp, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, и чье состояние оценивается примерно в 18 млрд долларов, владелец ряда крупнейших арабских СМИ Валид аль-Ибрахим с состоянием в 11 млрд долларов и «менее богатый» Салех Абдулла Камель с состоянием в 2 млрд долларов.

Приказы о задержании августейших коррупционеров были подписаны в субботу спустя всего несколько часов после того, как король Сальман объявил о создании антикоррупционного комитета.