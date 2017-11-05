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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме
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    Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

    6:09  5 Ноября 2017
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    Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

    Токио, 5 ноября. Во время авиаперелета в Японию президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным во время своего азиатского турне. Предположительно, встреча двух лидеров должна состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который начнется 11 ноября во вьетнамском Дананге.

    «Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», — отметил Трамп в ходе авиаперелета.

    Ранее Трамп подчеркивал, что считает важным взаимодействие с Путиным, потому что «Россия может помочь нам с Северной Кореей; они могут помочь нам с Сирией; нам нужно поговорить об Украине».

    Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения встречи, заявил, что «трудно переоценить важность и значимость контакта между РФ и США по всем международным вопросам», и подтвердил, что ведется работа по подготовке встречи Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о начале азиатского турне Дональда Трампа, в ходе которого американский президент прибыл в Японию, и намерен в дальнейшем посетить Китай, Южную Корею и Вьетнам.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #трамп
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