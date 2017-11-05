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Ростех разработал тяжелый мотоцикл «Иж» в рамках проекта «Кортеж»
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    Ростех разработал тяжелый мотоцикл «Иж» в рамках проекта «Кортеж»

    6:40  5 Ноября 2017
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    Ростех разработал тяжелый мотоцикл «Иж» в рамках проекта «Кортеж»

    Москва, 5 ноября. Российская госкорпорация Ростех представила в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее» опытный образец тяжелого мотоцикла, созданного в рамках проекта «Кортеж» для сотрудников Федеральной службы охраны. Мотоцикл был разработан инженерами концерна «Калашников».

    Новинку российской промышленности осмотрел президент Путин в сопровождении высших лиц главных религиозных конфессий России. В настоящее время мотоцикл представительского класса только проходит первичные испытания и известны лишь немногие его характеристики: так мощность двигателя мотоцикла составляет около 150 лошадиных сил, мотоцикл способен разогнаться с нуля до скорости в 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а масса машины составляет около 510 килограмм.

    Первая партия мотоциклов, созданных в рамках проекта «Кортеж», пойдет в серию в начале 2018 года — возможно, модель поступит в ФСО после президентских выборов в марте следующего года.

    Ранее «Газета.ru» сообщала об испытаниях первых образцов седана проекта «Кортеж». Внешний вид автомобиля в значительной степени напоминает западные машины представительского класса, такие как Rolls-Royce.

    Автор: Валентин Меликов
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