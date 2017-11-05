Опубликовано видео зачистки освобожденного Дейр-эз-Зора армией Сирии

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Дейр-эз-Зор, 5 ноября. В сети Интернет появилась видеозапись, на которой силы правительственной сирийской армии осуществляют зачистку кварталов Дейр-эз-Зора, полностью освобожденных от террористов «Исламского государства»1 (международная группировка запрещена в России). В кадр попали склады террористов, заполненные оружием — как стоящим на вооружении в Сирии, так и присланным из-за границы.

Сирийские отряды идут по испытавшим тяжелейшие разрушения кварталам Дейр-эз-Зора — в некоторых районах города не осталось ни одной целой стены, где-то в городе продолжают идти бои против последних огневых точек ИГ1.

Отметим, освобожденные районы города оказались полны мин и замаскированных взрывных устройств, оставленных террористами ИГ. Российские саперные группы присоединились к своим сирийским коллегам для проведения разминирования в городе, количество обнаруженных взрывных устройств исчисляется сотнями.

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1 Организация запрещена на территории РФ.