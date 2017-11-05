Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах
Происшествия
В Омске на остановке «Школа» сбили насмерть пешехода
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Омске на остановке «Школа» сбили насмерть пешехода

    4:46  5 Ноября 2017
    211

    В Омске на остановке «Школа» сбили насмерть пешехода

    Омск, 5 ноября. Вечером в субботу произошло ДТП со смертельным исходом на 21-й Амурской улице — автобус №29 сбил человека насмерть около остановки «Школа», сообщили омские СМИ со ссылкой на информацию в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте».

    Сообщается, что в результате ДТП пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

    «Реанимация приезжала туда ,человек до сих пор вроде лежит на асфальте , видела куртку на асфальте», — сообщила очевидец.

    В Омске на остановке «Школа» сбили насмерть пешехода

    В данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Олег Сорокин
    #дтп #омск #остановка школа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        0:41   5 Ноября 2017
        244
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        2022
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1064
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        476