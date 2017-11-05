В Омске на остановке «Школа» сбили насмерть пешехода

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Омск, 5 ноября. Вечером в субботу произошло ДТП со смертельным исходом на 21-й Амурской улице — автобус №29 сбил человека насмерть около остановки «Школа», сообщили омские СМИ со ссылкой на информацию в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что в результате ДТП пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Реанимация приезжала туда ,человек до сих пор вроде лежит на асфальте , видела куртку на асфальте», — сообщила очевидец.

В данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.