Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пользователи Сети возмутились поступком автохама в Новосибирске
Происшествия
Пользователи Сети возмутились поступком автохама в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пользователи Сети возмутились поступком автохама в Новосибирске

    4:25  5 Ноября 2017
    36

    Пользователи Сети возмутились поступком автохама в Новосибирске

    Новосибирск, 5 ноября. Жителей города возмутил поступок владельца престижной иномарки Lexus, который припарковал свой автомобиль прямо посреди детской площадки, сообщает портал «НГС.Новости». Фотографии, сделанные очевидцами, были опубликованы в Сети.

    Автомобиль Lexus был припаркован во дворе жилых домов №127 на Кропоткина и №8 на Рельсовой в Заельцовском районе. На фотографиях видно, что автомобилист припарковался прямо в центре детской площадки вплотную к качелям. Пользователи Сети отметили наглость хозяина внедорожника - он намеренно предпочел оставить свою машину прямо посередине детской площадки, прекрасно понимая, что она будет мешать детям играть, несмотря на то, что во дворе было достаточно места для парковки.

    Автор: Олег Сорокин
    #автохам #носибирск #детская площадка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        Сирия: десятки человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате теракта ИГ в лагере беженцев

        0:41   5 Ноября 2017
        193
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        1974
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1058
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        472