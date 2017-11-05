Пользователи Сети возмутились поступком автохама в Новосибирске

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Новосибирск, 5 ноября. Жителей города возмутил поступок владельца престижной иномарки Lexus, который припарковал свой автомобиль прямо посреди детской площадки, сообщает портал «НГС.Новости». Фотографии, сделанные очевидцами, были опубликованы в Сети.

Автомобиль Lexus был припаркован во дворе жилых домов №127 на Кропоткина и №8 на Рельсовой в Заельцовском районе. На фотографиях видно, что автомобилист припарковался прямо в центре детской площадки вплотную к качелям. Пользователи Сети отметили наглость хозяина внедорожника - он намеренно предпочел оставить свою машину прямо посередине детской площадки, прекрасно понимая, что она будет мешать детям играть, несмотря на то, что во дворе было достаточно места для парковки.