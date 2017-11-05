ВВС аравийской коалиции нанесли ответный удар по столице Йемена

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Эр-Рияд, 5 ноября. ВВС аравийской коалиции нанесли ответные удары по позициям хуситов в столице Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Напомним, что ранее ПВО Саудовской Аравии перехватили в небе над Эр-Риядом баллистическую ракету «Буркан-2», которая была запущена вооруженными формированиями, действующими на территории Йемена. Снаряд был уничтожен, от его осколков никто не пострадал. В командовании саудовской коалиции заявили, что этот инцидент несет угрозу международной и региональной безопасности.

По информации телеканала, были нанесены ответные авиаудары по зданию Министерства обороны правительства мятежников-хуситов в Сане. Информация о пострадавших или погибших на данный момент отсутствует.

Напомним, что в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежными хуситами, которые являются сторонниками движения «Ансар Аллах». Противоборство обострилось с вторжением в Йемен в марте 2015 года коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,5 тысячи детей и около 2 тысяч женщин, были убиты с весны 2015 года, сообщает йеменский Центр по правам и развитию, а ранения получили еще почти 18,5 тысяч йеменцев.