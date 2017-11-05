Клинцевич: Активность ВКС РФ в Сирии в ближайшее время будет нарастать

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Москва, 5 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что активность действий ВКС РФ в Сирии будет нарастать. По словам Клинцевича, это связано не только с необходимостью «добить» террористов, но и с возможной встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Судя по всему, активность российских Воздушно-космических сил в Сирии в ближайшее время будет только нарастать. Понятно, что это, прежде всего, обусловлено чисто военными причинами – надо, что называется, ковать железо пока горячо, не дав террористам из ИГ1 вновь поднять голову. Но одновременно идет и подготовка к возможной встрече президентов России и США», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Трамп ранее говорил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас встреча согласуется. Одна из возможных ее тем — сирийское урегулирование.

Клинцевич отметил важность этой встречи для развития событий в Сирии и ее послевоенного устройства.

«Понятно, что любые исторические аналогии условны, но невольно вспоминается ялтинская конференция февраля 1945 года. Более 70 лет прошло, изменилось все, кроме одного: и сейчас разговаривают только с сильным», — заявил сенатор.

Напомним, МО РФ сообщило о том, что в пятницу шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. Целью стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.