Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в России

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Москва, 5 ноября. В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авиакомпании наделены правом реализовывать билеты по «безбагажным» тарифам. Отныне авиаперевозчики смогут предлагать пассажирам невозвратные билеты, не включающие норму бесплатного багажа, а лишь ручную кладь. Что касается, возвратных тарифов, то они должны будут включать бесплатный багаж в обязательном порядке.

Право устанавливать предельный вес ручной клади сохраняется за авиакомпаниями. Однако эта величина не может превышать 5 килограммов, пишет ТАСС.

Газета.ru добавляет, что пассажиры смогут взять с собой рюкзак, заполненный вещами, дамскую сумочку, верхнюю одежду, коляску для ребенка, костюм и некоторые другие предметы. В этот список включены и товары, приобретенные в Duty free.