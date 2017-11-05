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Россия
Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в России
Россия
Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в России
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    Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в России

    2:39  5 Ноября 2017
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    Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в России

    Москва, 5 ноября. В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что авиакомпании наделены правом реализовывать билеты по «безбагажным» тарифам. Отныне авиаперевозчики смогут предлагать пассажирам невозвратные билеты, не включающие норму бесплатного багажа, а лишь ручную кладь. Что касается, возвратных тарифов, то они должны будут включать бесплатный багаж в обязательном порядке.

    Право устанавливать предельный вес ручной клади сохраняется за авиакомпаниями. Однако эта величина не может превышать 5 килограммов, пишет ТАСС.

    Газета.ru добавляет, что пассажиры смогут взять с собой рюкзак, заполненный вещами, дамскую сумочку, верхнюю одежду, коляску для ребенка, костюм и некоторые другие предметы. В этот список включены и товары, приобретенные в Duty free.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #багаж #самолеты #ручная кладь
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