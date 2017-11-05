Александр Емельяненко посвятил стихи Путину ради iPhone Х от Кадырова

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Москва, 5 ноября. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту Российской Владимиру Путину, чтобы получить iPhone Х от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Lenta.ru: Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину https://t.co/rH7NnLaVtH через @lentaruofficial — Александр Решетников (@avgustdez) November 4, 2017

Утром 4-го ноября Кадыров предложил награду в виде iPhone Х тому, кто расскажет лучшее стихотворение о Владимире Путине. На призыв чеченского лидера откликнулся и боец ММА Александр Емельяненко.

В своем стихотворении он назвал российского лидера «путеводной звездой», «знаменем» и «героем» для всей страны. Стихи завершаются такими словами:

«Знамя Вы, герой для всей России, Мы пойдем за Вами до конца!»

Ранее Дональд Трам заявил о желании обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом писала Газета.ru.