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Россия
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Общество
Александр Емельяненко посвятил стихи Путину ради iPhone Х от Кадырова
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    Александр Емельяненко посвятил стихи Путину ради iPhone Х от Кадырова

    2:15  5 Ноября 2017
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    Александр Емельяненко посвятил стихи Путину ради iPhone Х от Кадырова

    Москва, 5 ноября. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту Российской Владимиру Путину, чтобы получить iPhone Х от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    Утром 4-го ноября Кадыров предложил награду в виде iPhone Х тому, кто расскажет лучшее стихотворение о Владимире Путине. На призыв чеченского лидера откликнулся и боец ММА Александр Емельяненко.

    В своем стихотворении он назвал российского лидера «путеводной звездой», «знаменем» и «героем» для всей страны. Стихи завершаются такими словами:

    «Знамя Вы, герой для всей России,

    Мы пойдем за Вами до конца!»

    Ранее Дональд Трам заявил о желании обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #кадыров #александр емельяненко #стих #iphone х
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