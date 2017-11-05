Александр Емельяненко посвятил стихи Путину ради iPhone Х от Кадырова
Москва, 5 ноября. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту Российской Владимиру Путину, чтобы получить iPhone Х от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Lenta.ru: Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину https://t.co/rH7NnLaVtH через @lentaruofficial— Александр Решетников (@avgustdez) November 4, 2017
Утром 4-го ноября Кадыров предложил награду в виде iPhone Х тому, кто расскажет лучшее стихотворение о Владимире Путине. На призыв чеченского лидера откликнулся и боец ММА Александр Емельяненко.
В своем стихотворении он назвал российского лидера «путеводной звездой», «знаменем» и «героем» для всей страны. Стихи завершаются такими словами:
«Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдем за Вами до конца!»
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