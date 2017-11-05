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Россия
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Сирия: в Латакии отметили День народного единства России
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    Сирия: в Латакии отметили День народного единства России

    1:52  5 Ноября 2017
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    Сирия: в Латакии отметили День народного единства России

    Дамаск, 5 ноября. Жители города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики отпраздновали день народного единства России. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что мероприятие прошло в Арабском культурном центре. Его участники выразили благодарность Российской Федерации за проведенную в Сирии операцию.

    Следует отметить, что праздник в Латакии собрал более тысячи участников. Многие держали в руках портреты президента САР Башара Асада, главы России Владимира Путина. Популярностью пользовались и изображения ВКС РФ, пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось об успешном продвижении САА  при поддержке ВКС РФ к границам Ирака. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #латакия #день единства россии
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