Сирия: в Латакии отметили День народного единства России

В Избранное

Дамаск, 5 ноября. Жители города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики отпраздновали день народного единства России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие прошло в Арабском культурном центре. Его участники выразили благодарность Российской Федерации за проведенную в Сирии операцию.

Следует отметить, что праздник в Латакии собрал более тысячи участников. Многие держали в руках портреты президента САР Башара Асада, главы России Владимира Путина. Популярностью пользовались и изображения ВКС РФ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось об успешном продвижении САА при поддержке ВКС РФ к границам Ирака. Об этом писала Газета.ru.