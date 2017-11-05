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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ наступает в сторону границы с Ираком
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ наступает в сторону границы с Ираком

    1:31  5 Ноября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ наступает в сторону границы с Ираком

    Дамаск, 5 ноября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ приближаются к границе с Ираком. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Издание отмечает, что наступление поддерживают также движение «Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. Ожидается, что в ближайшее время армия САР при поддержке ВКС РФ достигнет города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

    Со времени выхода из Абу-Кемаля в 2012-м году, это самый близкий подход САА к городу, пишет Almasdarnews.

    Накануне было обнародовано видео боев армии САР с боевиками запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #вкс рф #саа #хезболла #граница ирака
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