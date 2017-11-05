Сирия: САА при поддержке ВКС РФ наступает в сторону границы с Ираком

В Избранное

Дамаск, 5 ноября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ приближаются к границе с Ираком. Об этом сообщает Almasdarnews.

Издание отмечает, что наступление поддерживают также движение «Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. Ожидается, что в ближайшее время армия САР при поддержке ВКС РФ достигнет города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Со времени выхода из Абу-Кемаля в 2012-м году, это самый близкий подход САА к городу, пишет Almasdarnews.

Накануне было обнародовано видео боев армии САР с боевиками запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.