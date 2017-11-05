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Сирия: десятки человек погибли в результате подрыва автомобиля ИГИЛ в лагере беженцев
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    Сирия: десятки человек погибли в результате подрыва автомобиля ИГИЛ в лагере беженцев

    0:41  5 Ноября 2017
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    Сирия: десятки человек погибли в результате подрыва автомобиля ИГИЛ в лагере беженцев

    Дамаск, 5 ноября. Десятки человек погибли в результате подрыва автомобиля боевиками запрещенного в России террористического формирования «Исламское государство»1в лагере беженцев на восточном берегу Евфрата в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Reuters.

    Уточняется, что взрыв произошел в районе, контролируемом «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Это формирование подконтрольно международной коалиции во главе с США.

    Точное число погибших к настоящему моменту неизвестно, пишет Reuters.

    Ранее сообщалось, что за сутки российские саперы обезвредили 338 взрывоопасных объектов в сирийском Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #взрыв #игил #лагерь беженцев
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