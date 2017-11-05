Сирия: российские соотечественники хотят участвовать в подготовке выборов президента РФ

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Дамаск, 4 ноября. Российские соотечественники в Сирийской Арабской Республике планируют участие в подготовке и проведении выборов президента России в марте 2018 года. Об этом сообщается в резолюции, принятой на очередной конференции соотечественников в Дамаске.

Участники конференции также заявили о намерении продолжать популяризацию русского языка в стране, активизировать усилия в сфере науки и творчества «во благо Сирии и России».

Соотечественники также высказали слова благодарности российскому Центру по примирению враждующих сторон, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о праздновании Дня народного единства в Дамаске.