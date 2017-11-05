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Новости Сирии
Сирия: российские соотечественники хотят участвовать в подготовке выборов президента РФ
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    Сирия: российские соотечественники хотят участвовать в подготовке выборов президента РФ

    0:28  5 Ноября 2017
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    Сирия: российские соотечественники хотят участвовать в подготовке выборов президента РФ

    Дамаск, 4 ноября. Российские соотечественники в Сирийской Арабской Республике планируют участие в подготовке и проведении выборов президента России в марте 2018 года. Об этом сообщается в резолюции, принятой на очередной конференции соотечественников в Дамаске.

    Участники конференции также заявили о намерении продолжать популяризацию русского языка в стране, активизировать усилия в сфере науки и творчества «во благо Сирии и России».

    Соотечественники также высказали слова благодарности российскому Центру по примирению враждующих сторон, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось о праздновании Дня народного единства в Дамаске.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #выборы-2018 #соотечественники
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