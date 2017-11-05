Порошенко и Тиллерсон обсудили формат миссии ООН в Донбассе

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Киев, 5 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили направление в Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Порошенко говорил о важности антироссийских санкций. Украинский лидер надеется на «лидерство Соединенных Штатов» в этом направлении. Порошенко также поднял вопрос об освобождении «заложников в российских тюрьмах».

Кроме того, стороны обсудили реализацию на Украине реформ, сообщает РИА Новости.

Накануне постоянный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов назвал неуместным заявление Петра Порошенко относительно готовности вернуть артиллерию на линию соприкосновения. Грызлов подчеркнул, что слова Порошенко будут восприняты жителями Донбасса как угроза. По его мнению, слова Порошенко диссонируют с усилиями, направленными на урегулирования конфликта.