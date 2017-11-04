Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом

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Эр-Рияд, 4 ноября. Системы ПВО Саудовской Аравии ликвидировали баллистическую ракету в небе над столичным городом Эр-Рияд. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Издание отмечает, что ракета была запущена вооруженными формированиями, действующими на территории Йемена. Атаку удалось отразить, не допустив жертв среди мирного населения, пишет «Аль-Арабия».

Взрыв был слышен недалеко от международного аэропорта Король Халид. В настоящий момент воздушная гавань работает в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

Столица Саудовской Аравии находится на расстоянии в пол тысяч километров от границы с Йеменом. Аналогичная атака с территории Йемена уже предпринималась месяцем ранее, напоминает Газета.ru.