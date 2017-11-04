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Москва, 4 ноября. ОАО Российские железные дороги будет оштрафовано, если до 16-го ноября продажи билетов на плацкартные и общие вагоны дальнего следования не будут возобновлены. Такое заявление сделала Федеральная антимонопольная службы.

Отмечается, что 10-го ноября сложившаяся ситуация будет обсуждаться на заседании правительства РФ.

О приостановлении продаж плацкартных билетов в РЖД сообщили 3-го ноября. Ограничение коснулось пассажиров с отправлением 1-го января 2018-го года и после этой даты. В компании пояснили, что продажи возобновятся после утверждения регулятором тарифов на соответствующие категории билетов.

Накануне в РЖД заверилии, что спрос на плацкартные билеты в январе будет удовлетворен в полном объеме. Газета.ru также сообщала, что «Федеральная пассажирская компания» ожидает утверждения тарифов ФАС.