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Россия
РЖД оштрафуют, если до 16 ноября не возобновится продажа плацкартов — ФАС
Россия
РЖД оштрафуют, если до 16 ноября не возобновится продажа плацкартов — ФАС
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    РЖД оштрафуют, если до 16 ноября не возобновится продажа плацкартов — ФАС

    23:34  4 Ноября 2017
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    РЖД оштрафуют, если до 16 ноября не возобновится продажа плацкартов — ФАС

    Москва, 4 ноября. ОАО Российские железные дороги будет оштрафовано, если до 16-го ноября продажи билетов на плацкартные и общие вагоны дальнего следования не будут возобновлены. Такое заявление сделала Федеральная антимонопольная службы.

    Отмечается, что 10-го ноября сложившаяся ситуация будет обсуждаться на заседании правительства РФ.

    О приостановлении продаж плацкартных билетов в РЖД сообщили 3-го ноября. Ограничение коснулось пассажиров с отправлением 1-го января 2018-го года и после этой даты. В компании пояснили, что продажи возобновятся после утверждения регулятором тарифов на соответствующие категории билетов.

    Накануне в РЖД заверилии, что спрос на плацкартные билеты в январе будет удовлетворен в полном объеме. Газета.ru также сообщала, что «Федеральная пассажирская компания» ожидает утверждения тарифов ФАС.

    Автор: Сергей Свазовский
    #фас #ржд #штраф #билеты #плацкарт
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