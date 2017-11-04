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Эксперт рассказал о целях встречи Путина с Трампом
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    Эксперт рассказал о целях встречи Путина с Трампом

    22:41  4 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал о целях встречи Путина с Трампом

    Москва, 4 ноября. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме оценит вероятность импичмента своего американского коллеги. 

    Васильев полагает, что главными темами повестки дня двух лидеров станут вопросы мирного урегулирования конфликтов в Сирийской Арабской Республике и на Украине. В то же время, российский лидер постарается выявить вероятность объявления импичмента Трампу.

    Эксперт рассказал о целях встречи Путина с Трампом

    Следует отметить, что к настоящему моменту достоверно не известно, состоится ли встреча глав России и США на полях саммита во Вьетнаме. В Кремле отметили, что такая встреча была бы полезна в контексте урегулирования в Сирии.

    По мнению Владимира Васильева, договороспособность Трампа во многом будет зависеть от вероятности досрочного прекращения его полномочий. Если Трамп признает, что его позиции не слишком прочны, долгосрочные соглашения не будут актуальными, цитирует ФБА «Экономика сегодня».

    Накануне Владимир Путин высказался о генетическом коде российского народа. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #сирия #украина #трамп #импичмент #встреча
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