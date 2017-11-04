Погибшие при крушении Ми-8 ученые оказались на вертолете случайно

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Осло, 4 ноября. Ученые, погибшие при крушении вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена, оказались на вертолете по воле случая. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

Он отметил, что воздушное судно должно было перевезти 15 работников «Артикугля» из Баренцбурга в поселок Пирамида и обратно. Что касается ученых, то они планировали передвигаться водным транспортом. Однако погодные условия резко ухудшились, и было решено принять их на борт Ми-8.

«Было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками «Арктикугля», потому что были свободные места», — цитирует РИА Новости.

Ранее глава правительства Норвегии в беседе с российским коллегой Дмитрием Медведевым принес соболезнования россиянам в связи с катастрофой МИ-8 у побережья Шпицбергена. Он заявил, что крушение вертолета вызвало большие переживания в Норвегии и России.