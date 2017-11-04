Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим
Новороссия
Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

    21:58  4 Ноября 2017
    54

    Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

    Луганск, 4 ноября. Деятельная молодежь ЛНР пробивает информационную блокаду в странах Европы: представитель Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР представляет непризнанную республику на Всемирном конгрессе молодежи в Италии в Риме, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

    Отметим, что это третий по счету Всемирный конгресс работающей молодежи, на который съехались представители из 40 государств. Луганская народная республика оказалась в приятной компании чехов, мексиканцев, россиян, индийцев, бразильцев, испанцев и др. ЛНР на мероприятии представляет член Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР, член Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР Диана Волкова.

    Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

    Главной целью этого события организаторы называют консолидацию молодежи со всего света, чтобы у ребят была возможность обсудить насущные проблемы и наладить международное сотрудничество на своем уровне. Согласно регламенту, каждый делегат волен выступить с докладом – наиболее интересными сочли выступления делегации ЛНР и Каталонии.

    Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

    «Мы выражаем огромную благодарность Всемирной федерации профсоюзов за возможность участия в Конгрессе и поведать миру правду о том, что происходит в нашей республике, рассказать о нашей активной молодежной ячейке общества», — подытожил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #лнр #рим #всемирный конгресс молодежи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        1553
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1019
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        441
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        4803