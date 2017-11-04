Молодежь ЛНР отправилась на Всемирный конгресс молодежи в Рим

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Луганск, 4 ноября. Деятельная молодежь ЛНР пробивает информационную блокаду в странах Европы: представитель Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР представляет непризнанную республику на Всемирном конгрессе молодежи в Италии в Риме, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Отметим, что это третий по счету Всемирный конгресс работающей молодежи, на который съехались представители из 40 государств. Луганская народная республика оказалась в приятной компании чехов, мексиканцев, россиян, индийцев, бразильцев, испанцев и др. ЛНР на мероприятии представляет член Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР, член Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР Диана Волкова.

Главной целью этого события организаторы называют консолидацию молодежи со всего света, чтобы у ребят была возможность обсудить насущные проблемы и наладить международное сотрудничество на своем уровне. Согласно регламенту, каждый делегат волен выступить с докладом – наиболее интересными сочли выступления делегации ЛНР и Каталонии.

«Мы выражаем огромную благодарность Всемирной федерации профсоюзов за возможность участия в Конгрессе и поведать миру правду о том, что происходит в нашей республике, рассказать о нашей активной молодежной ячейке общества», — подытожил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.